İstanbul Erenköy’deki evinde sabaha karşı fenalaşan ünlü hekim, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Cingi’nin ani vefatı, uzun yıllar hizmet verdiği Kadıköy bölgesinde ve akademik çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

Vefat haberini kamuoyuna duyuran kardeşi Dr. Ayhan Cingi, abisinin kaybının ani ve beklenmedik olduğunu ifade etti. Mesleğine adadığı ömrü boyunca sayısız hastaya şifa dağıtan ve bilimsel çalışmalarıyla tanınan Cingi, hem klinisyen hem de eğitimci kimliğiyle biliniyordu.

Şekür Cingi Kimdir?

1960 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şekür Cingi, 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındaydı. Akademik hayatına İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başlayan Cingi, mezuniyetinin ardından aynı fakültenin Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda volanter asistan olarak görev yaptı. Öğrencilik yıllarında Türk diş hekimliğinin duayenlerinden Prof. Dr. Peker Sandallı’nın muayene asistanlığını üstlenerek mesleki vizyonunu geliştirdi.

Yaklaşık 28 yıl boyunca kendi kliniğinde aktif hekimlik yapan Cingi, özellikle Kadıköy çevresinde güvenilen bir isim haline geldi. Mesleki pratiğinde radiosurgery, lazer ve panoramik radyografi gibi ileri teknolojileri kullanarak modern diş hekimliğinin Türkiye’deki uygulamalarına öncülük etti.

Mesleki Başarıları ve Akademik Yönü

Şekür Cingi, sadece bir klinisyen olarak değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarındaki aktif rolleriyle de tanınıyordu. Oral İmplantoloji Derneği ve Oral Cerrahi Dernekleri’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Cingi, Periodontoloji ve Estetik Diş Hekimleri Derneği (EDAD) ile Laser Akademisi Derneği’nin de üyesiydi.

Bilgi birikimini paylaşmaya büyük önem veren Cingi, ulusal ve uluslararası platformlarda (6’sı yurt dışında olmak üzere) toplam 18 kongrede bilimsel tebliğ ve vaka sunumu gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye genelinde 14 ilde diş hekimleri odaları bünyesinde meslektaşlarına elektrocerrahi, radyofrekans sistemleri ve lazer uygulamaları üzerine eğitimler vererek mesleki gelişime katkı sağladı.

Cenaze Programı Belli Oldu

Ani vefatıyla derin bir boşluk bırakan Şekür Cingi’nin cenaze programı netleşti. Cingi’nin naaşı, 6 Ocak Salı günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Sağlık camiasının, meslektaşlarının ve sevenlerinin cenaze törenine yoğun katılım göstermesi bekleniyor.