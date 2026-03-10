Özellikle "sinyal yok" uyarısı alan kullanıcılar için doğru frekans bilgileri ve çözüm yöntemleri büyük önem taşıyor. TRT 1 HD üzerinden naklen yayınlanacak Galatasaray – Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. Maçı sorunsuz takip edebilmek için televizyonunuzun uydu ayarlarını kontrol etmeniz yeterli.

TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

Bazı büyük karşılaşmalarda TRT 1 yayın hakları nedeniyle şifreli yayına geçebiliyor ve ekranda "sinyal yok" uyarısı beliriyor. Bu sorunu yaşayan izleyicilerin ilk yapması gereken TKGS güncellemesi gerçekleştirmek. Güncelleme işlemi oldukça basit: kumandanızdan "Menü" tuşuna basın, "Ayarlar" bölümüne girin, ardından "Kurulum" menüsünden "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. Güncelleme modunu başlatarak kanal listesini yenileyin. İşlem tamamlandığında yayın kendiliğinden açılacak.

TKGS güncellemesi sorunu çözmezse manuel frekans girişi yapabilirsiniz. Bunun için menüden Kurulum ardından TP Ekle (Transponder Ekle) bölümüne girerek aşağıdaki değerleri manuel olarak tanımlayın.

TRT 1 HD güncel frekans bilgileri

Türksat 4A uydusu üzerinden TRT 1 HD'yi izlemek için gereken teknik değerler şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Frekans: 11794 MHz

11794 MHz Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı (SR): 30000

30000 FEC: 3/4

Alternatif olarak Türksat 3A uydusu üzerinden de yayına ulaşmak mümkün. Bu uydu için frekans değerleri ise 11054 MHz, V polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC şeklinde. Her iki uydu üzerinden de şifresiz ve yüksek çözünürlüklü yayın alınabiliyor.

Sorun devam ederse ne yapmalı?

Frekans ayarlarını girdikten sonra hâlâ görüntü alamıyorsanız birkaç ek adım deneyebilirsiniz. Televizyonunuzu tamamen kapatıp birkaç dakika bekledikten sonra yeniden açın. Uydu kablosu bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. Gerekirse fabrika ayarlarına sıfırlama yaparak tüm kanalları baştan tarattırın. Özellikle eski model uydu alıcılarında yazılım güncellemesi yapmak da fayda sağlayabiliyor. Tüm bu adımlara rağmen sorun çözülmezse uydu anteni yönünün kayıp kaymadığını kontrol ettirmek en sağlıklı çözüm olacak.