Yaklaşık 33 yıllık kariyerinde katılım bankacılığından tasarruf finansmanına kadar geniş bir yelpazede üst düzey görevler üstlenen Aytaç, 3 Mart 2026 itibarıyla yeni görevine resmen başladı. Peki Sait Aytaç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Pusula Holding'in yeni CEO'sunun kariyeri ve hayatına dair merak edilen tüm detaylar.

Sait Aytaç kimdir?

Sait Aytaç, 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 55 yaşında olan Aytaç, finans sektöründe üç on yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı.

Sait Aytaç'ın kariyer yolculuğu

Aytaç, profesyonel hayatına 1993 yılında Albaraka Türk bünyesinde katılım bankacılığı alanında adım attı. 2003-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve grup müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda görev yaptı. Bu dönemde bankacılık operasyonlarının farklı katmanlarında geniş bir yönetim tecrübesi edindi.

2015-2018 yılları arasında Vakıf Katılım Bankası'nda pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Tasarruf finansmanı sektörüne geçiş yapan Aytaç, 2021 yılında Eminevim'de genel müdürlük görevini üstlendi. Son olarak Kasım 2022'den Şubat 2026'ya kadar Fuzul Tasarruf genel müdürü olarak sektördeki etkinliğini sürdürdü.

Pusula Holding'de neler yapacak?

Aytaç, yeni göreviyle birlikte Pusula Holding çatısı altında faaliyet gösteren İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy ve Pusula Menkul Değerler gibi finans kuruluşlarının bütünleşik yönetimini üstlenecek. Holdingin temel hedefi, katılım bankacılığı, tasarruf finansmanı ve sermaye piyasalarını tek bir finansal platform altında buluşturarak güçlü bir yapı oluşturmak. Aytaç'ın sektördeki derin bilgi birikimi ve geniş ilişki ağı, bu entegrasyon sürecinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.