Edinilen bilgilere göre Şerife Yılmaz, farklı ortamlarda kendisini devletin üst düzey kurumlarında görevli bir isim olarak tanıtıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, NATO Temsilcisi, Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi ve kamuda üst düzey yönetici gibi birbirinden farklı unvanlar kullanan Yılmaz, bu sahte kimlikler aracılığıyla mağdurların güvenini kazanıyordu.

Sahte unvanlarla güven kazanıyordu

Yılmaz'ın dolandırıcılık yöntemi, kendisine verdiği sahte sıfatlar üzerinden kurgulanıyordu. Mağdurlara devlet kurumlarında iş takibi yapabileceğini, önemli bağlantılara sahip olduğunu ve çeşitli konularda yardımcı olabileceğini vaadeden Yılmaz, bu yolla insanları kandırarak haksız menfaat elde ettiği iddia ediliyor. MİT mensubu ve diplomat gibi doğrulanması güç sıfatlar kullanması, mağdurların şüphe duymadan güvenmesini kolaylaştırıyordu.

Yakalanarak tutuklandı

Mağdurların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şerife Yılmaz'ın kimliği ve faaliyetleri tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın kaç kişiyi dolandırdığı ve toplam ne kadar haksız kazanç elde ettiği araştırılıyor.

Benzer dolandırıcılık vakaları artıyor

Türkiye'de son dönemde kendisini polis, savcı, MİT görevlisi veya kamu yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran kişilere yönelik operasyonlarda artış yaşanıyor. Güvenlik güçleri, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Devlet kurumlarının telefon veya yüz yüze görüşmelerde vatandaşlardan para, altın ya da değerli eşya talep etmediği hatırlatılıyor. Şüpheli durumlarda 112 Acil İhbar Hattı aranarak bildirimde bulunulması öneriliyor.