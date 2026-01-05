İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda, Şahinler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a dönüş yaptığı belirlendi. İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada polis ekiplerince durdurulan ünlü isim, hakkındaki yakalama kararı gereği gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu gelişmeyle birlikte, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Suçlamalar

İstanbul merkezli olarak başlatılan; İzmir, Denizli ve Muğla illerini de kapsayan geniş çaplı operasyonda toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Savcılık dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" gibi ağır maddeler yer alıyor.

Operasyonun ilk dalgasında 23 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Alya Şahinler'in yakalanmasıyla yurt dışındaki firari sayısı bire düştü.

Operasyon Listesinde Tanıdık İsimler

Soruşturma dosyası, sanat ve sosyal medya dünyasından pek çok tanınmış ismi barındırıyor. Gözaltına alınanlar arasında; Gülşen, Hadise ve Deniz Seki gibi ünlülerin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, Türkiye Karate Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, sosyal medya fenomenleri Berna Arıcı, Özge Bitmez, model Duygu Açıksöz ve şarkıcı Nevin Şimşek gibi isimler bulunuyor.

Alya Şahinler Kimdir?

1990 İstanbul doğumlu olan Alya Şahinler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Müzik kariyerine "Rising Star Türkiye" yarışmasıyla adım atan Şahinler, klasik müzik eğitimi ve flüt virtüözlüğü ile tanınıyor. Galatasaray taraftarları için seslendirdiği marşlarla popülerliğini artıran Şahinler, son dönemde "Camdaki Kız" dizisinde canlandırdığı "Laz Kızı" karakteriyle oyunculuk alanında da adından söz ettirmişti.