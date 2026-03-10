Kent Şeker, Türkiye'nin gıda sektöründeki en eski ve tanınmış markalarından biri. 1927 yılında Tahincioğlu ailesi tarafından Mardin'de tahin üretimiyle temelleri atılan şirket, 1956 yılında İstanbul'a taşınarak üretim kapasitesini genişletti ve zamanla şekerleme sektörünün öncü markalarından biri haline geldi.

Kent Şeker kimin?

Kent Şeker'in sahiplik yapısı yıllar içinde birçok değişime uğradı. Uzun süre Türk aile şirketi olarak faaliyet gösteren marka, 2002 yılında İngiliz gıda devi Cadbury tarafından satın alındı. 2010'da Cadbury'nin Kraft Foods tarafından devralınmasıyla Kent de bu şirkete geçti. 2012 yılında Kraft Foods'un bölünmesiyle birlikte Kent Şeker, dünya genelinde atıştırmalık sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Mondelez International bünyesine dahil oldu. Dolayısıyla Kent Şeker şu anda Mondelez International'a ait bir marka olarak üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor.

Kent Şeker İsrail malı mı?

Kent Şeker doğrudan bir İsrail markası değil ve üretimi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ancak markanın sahibi olan Mondelez International'ın İsrail ile ticari ve operasyonel bağlantıları bulunuyor. Mondelez, İsrail merkezli The Kitchen Hub ve Torr adlı iki gıda girişimine yatırım yapmış durumda. Bu bağlantılar nedeniyle Mondelēz bünyesindeki markalar, çeşitli boykot listelerinde yer alıyor.

Kent Şeker boykot listesinde mi?

Mondelēz International'ın İsrail'deki yatırımları ve operasyonel ilişkileri nedeniyle Kent Şeker de boykot çağrılarının hedefindeki markalar arasında gösteriliyor. Mondelez bünyesinde Kent'in yanı sıra Oreo, Milka, Toblerone, Cadbury ve Philadelphia gibi küresel markalar da bulunuyor. Bu markaların tamamı benzer gerekçelerle boykot listelerinde yer alıyor.

Tüketicilerin satın alma kararlarını verirken hangi markaların hangi şirketlere ait olduğunu bilmesi, bilinçli tercih yapabilmeleri açısından önem taşıyor. Bayram alışverişi döneminde bu konudaki araştırmaların yoğunlaşması bekleniyor.