Ay Yapım imzası taşıyan dizide Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan başrolleri paylaşıyor. Nadim Güç yönetmenliğindeki yapımın senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alıyor.

Kıskanmak 25. bölümde olaylar iyice çığırından çıktı. Mükerrem ile Nüzhet arasındaki ilişkiyi öğrenen Halit, bu gerçeği kendisinden gizleyen herkesten hesap sormaya başladı. Öfkesi kontrolden çıkan Halit, çevresindeki en yakın isimleri bile sorguya çekti.

Öte yandan Savcı Cihan'ın halası memleketten gelerek evlilik sürecine dahil oldu. Döndü Hala, Seniha ve Cihan'ın nikahının örf ve adetlere uygun şekilde gerçekleşmesini şart koştu. Gelenekler ile modern yaşam arasındaki çatışma Seniha'yı bir kez daha zor durumda bıraktı.

Bu arada Mükerrem konaktan ayrılarak köşke taşındı ancak yeni evinde de beklenmedik engellerle karşılaştı. Bölümün en şok edici anı ise Cihan ve ailesi Seniha'yı istemeye geldiğinde Halit'in herkesin planlarını alt üst eden hamlesiydi. Bu sürpriz adım tüm karakterlerin kaderini yeniden şekillendirmeye aday.

Kıskanmak 26. bölümde neler yaşanacak?

Yeni bölümde Mükerrem'in Halit'e geri dönme kararı, Nüzhet ve Seniha'yı harekete geçirecek. Mediha'nın çocukluk yıllarından taşıdığı derin acılar, kızı Seniha'nın yaşadıklarıyla örtüşerek anne-kız arasında duygusal bir bağ kuracak. Mükerrem ise kaderini belirleyecek büyük bir sırrı saklıyor.

Seniha'nın kendini Adana gelini olarak tüm geleneklerin ortasında bulması yeni bölümün dikkat çeken detayları arasında. Cihan ve Seniha'nın düğün gecesinde ise Halit silahını ateşleyerek Nüzhet'i vuracak. Bu sahne dizinin seyrini tamamen değiştirecek bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor.

Kıskanmak 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıskanmak dizisinin 26. bölümü 10 Mart Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi aynı zamanda NOW platformu üzerinden çevrimiçi olarak da takip edilebiliyor.