Uludağ boykot mu sorusu son dönemde sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun biçimde araştırılıyor. Özellikle küresel boykot hareketlerinin etkisiyle tüketiciler, market raflarındaki birçok markanın sahiplik yapısını sorgulamaya başladı. Bu sorgulamanın hedefine giren markalardan biri de Türkiye'nin en köklü içecek üreticilerinden Uludağ İçecek oldu.

Peki Uludağ İçecek gerçekten boykot listesinde mi? Markanın sahibi kim, yabancı ortaklığı var mı? İşte tüm bu soruların yanıtları ve iddiaların perde arkası.

Uludağ İçecek kimin?

Uludağ İçecek, 1930 yılında Mehmet Hakkı Erbak tarafından Bursa'da kuruldu. Aradan geçen yaklaşık bir asırlık süreçte şirket, Erbak ailesinin yönetiminde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Markanın merkezi Bursa'da yer alıyor ve tüm üretim tesisleri Türkiye sınırları içinde bulunuyor. Şirketin sermaye yapısı tamamen yerli ve aile kontrolünde. Yabancı bir ortaklık ya da uluslararası bir holdingin payı söz konusu değil. Bu açıdan bakıldığında Uludağ İçecek, yüzde yüz Türk sermayeli bir kuruluş olma özelliğini koruyor.

Uludağ İçecek İsrail malı mı?

Sosyal medyada zaman zaman yayılan iddialara göre Uludağ İçecek'in yabancı ortaklıkları olduğu ya da İsrail menşeli hammaddeler kullandığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaların hiçbiri resmi kaynaklarla doğrulanmadı. Ticaret sicil kayıtları ve şirket beyanları incelendiğinde, markanın İsrail ile herhangi bir sermaye bağı taşımadığı net biçimde ortaya çıkıyor. Resmi boykot listelerinde de Uludağ İçecek'e ait bir kayıt bulunmuyor.

Boykot söylentileri nereden çıktı?

Uludağ İçecek'in boykot tartışmalarına konu olmasının birkaç farklı kaynağı var. Bunlardan ilki, küresel İsrail boykotu sırasında birçok yerli markanın da asılsız biçimde listeye dahil edilmesi. Tüketicilerin markaları tek tek sorgulaması sürecinde Uludağ da bu tartışmanın içine çekildi. İkinci kaynak ise Bursaspor taraftarlarının bir maç sonrası yaşanan tezahürat krizinin ardından bazı grupların Uludağ'ı hedef alması oldu. Ancak bu çağrılar sınırlı kaldı ve geniş çaplı bir boykot hareketine dönüşmedi.

Sonuç olarak Uludağ İçecek Türk malı, yerli sermayeli ve boykot listelerinde yer almayan bir marka. Tüketicilerin bu tür iddiaları değerlendirirken resmi ticaret sicil kaynaklarını ve kurumsal açıklamaları esas alması büyük önem taşıyor.