Son Mühür/ Beste Temel - İnşaat Deryası tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İnşa Edenler” gala gecesi, inşaat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. QUA Granite, İBRE Yapı ve SİEM Grup sponsorluğunda Bayraklı’daki Bella Vista Event’te gerçekleştirilen gecede, İzmir’in önemli müteahhitleri, mimarları, yapı malzemesi üreticileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri buluştu.

Etkinlik alanında kurulan 10 tanıtım standı, sektörel mini fuar atmosferi yarattı. Ekonominin lokomotifi konumundaki inşaat sektörünü temsil eden markaların yöneticilerinden oluşan bine yakın davetli geceye katıldı.

“Ekonominin temeli, inşaatın gücü”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede, ana sponsorların yanı sıra stantlarıyla etkinliğe katkı sunan firmalara da teşekkür plaketi takdim edildi. Açılış konuşmasını yapan İnşaat Deryası İmtiyaz Sahibi Niyazi Gültekin, inşaat sektörünün 200’den fazla alt sektörü harekete geçiren ekonomik bir güç olduğunu belirterek, “Ekonomimizin omurgasını oluşturan inşaat sektörü, şehirlerin ruhunu şekillendiren bir vizyonun temsilcisidir. Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3,2 büyürken, sektörümüz bu büyümeye yüzde 9,3’lük katkı sağlamıştır” dedi.

Gültekin, İnşaat Deryası’nın 9 yıldır ilkeli yayıncılığını sürdürdüğünü, bu yıl etkinliğe eklenen fuar alanı ile markalara yeni bir tanıtım fırsatı sunduklarını da ifade etti.

“Kentsel dönüşüm acil bir ihtiyaç”

Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ayhan Sulak, inşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla’daki payının yüzde 30’u bulduğunu vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm artık ertelenemez bir zorunluluk. İzmir’de yapı stokunun yüzde 52’si deprem yönetmeliğine uygun değil. Bu dönüşüm, kamu ve özel sektörün ortak aklıyla yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Bürokratik süreçler hızlanmalı”

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, sektörde yaşanan bürokratik ve finansal sorunlara dikkat çekti: “İnşaat ruhsatlarının alınma süresi altı ay ile bir buçuk yıl arasında değişiyor. Tüm belediyelerde tek tip belge uygulamasına geçilmeli. Finansmana erişimin kolaylaşması halinde sektör yeniden ivme kazanacaktır.”

“İhracatta dünya sıralamasındayız”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sektörünün ihracatını 20 milyar dolardan 29 milyar dolara yükselttiğini belirterek, “Türk yapı sektörü dünyanın en büyük 7. ihracatçısı konumuna geldi. Önümüzdeki on yılda Anadolu, üretim ve lojistik üssü olma potansiyeline sahip” dedi.

“İnşaat, kentlerin ruhunu şekillendiriyor”

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, inşaatın yalnızca bina yapmak değil, toplumun yaşam kalitesini artıran bir değer zinciri olduğunu söyledi: “Türk müteahhitleri bugüne kadar 137 ülkede 12 binden fazla projeye imza attı. Kentsel dönüşüm, yalnızca bir inşaat meselesi değil, toplumun güvenliğiyle doğrudan ilgilidir.”

“İzmir için çalışmaya devam ediyoruz”

Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir’de konut satışlarının yılın ilk sekiz ayında yüzde 30 arttığını belirterek, “Depreme dirençli yeni konut alanları oluşturmak önceliğimiz. İzmir Planlama Ajansı aracılığıyla kentimizi güvenli, estetik ve yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.