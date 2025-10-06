TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona kötü bir başlangıç yapan Altınordu, evinde konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 2-0 mağlup olarak taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte 7’nci haftada da galibiyet yüzü göremedi.

7 haftada 3 beraberlik, 4 mağlubiyet

Sezona büyük umutlarla başlayan kırmızı-lacivertli ekip, geride kalan 7 haftada 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak yalnızca 3 puan toplayabildi.

Alınan sonuçlarla düşme hattına demir atan Altınordu, son haftalarda sahada gösterdiği etkisiz performansla dikkat çekti.

Evinde üst üste 3 yenilgi

Altınordu, seyircisi önünde oynadığı son üç karşılaşmadan da puan çıkaramadı. İlk hafta Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan ekip, ardından sahasında 24Erzincanspor’a 1-0, Elazığspor’a 2-1 ve son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 2-0 yenilerek iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Taraftarın desteğine rağmen alınan kötü sonuçlar, camiada moral bozukluğuna yol açtı.

Bay haftası nefes arası olacak

Ligin 8’inci haftasını BAY geçecek olan Altınordu, bu sürede hem fiziksel hem de mental anlamda toparlanmayı hedefliyor.

Teknik heyet, savunma hatalarını en aza indirmek ve gol yollarındaki üretkenliği artırmak için çalışmalara ağırlık verecek.

Zorlu rakip: Lider Batman Petrolspor

İzmir ekibini 9’uncu haftada zorlu bir deplasman bekliyor. Kırmızı-lacivertliler, ligin lideri Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek.

Galibiyet hasretine son vermek isteyen Altınordu, bu maçta sahadan üç puanla ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.