Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor ile Göztepe, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Berkan, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer.

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Krastev, Ogün, Cherni, Juan, Janderson.

Konya’da golsüz mücadele

Saat 17.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti. beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki ekip de gol bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da skor değişmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Konyaspor yeni teknik direktörüyle sahada

Ligde uzun süredir galibiyet alamayan Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan’ın ardından göreve getirilen İlhan Palut yönetiminde sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, Göztepe karşısında alacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefledi.

Göztepe üst sıralar için sahadaydı

Stanimir Stoilov’un çalıştırdığı Göztepe ise son haftalardaki formunu sürdürerek üst sıralara yaklaşmayı ve Avrupa kupaları potasına girmeyi amaçladı. İzmir temsilcisi, Konya deplasmanından puanla ayrıldı.

Maçtan öne çıkan dakikalar

18. dakika: Muleka’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Olaigbe’nin vuruşunu kaleci Lis kontrol etti.

33. dakika: Janderson’un sağ kanattan ortasında Adil’in ters dokunuşunda kaleye yönelen topu, çizgi üzerinde kaleci Bahadır çıkardı.

44. dakika: Melih İbrahimoğlu’nun ortasında Uğurcan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşma, her iki yarıda da gol sesi çıkmayınca 0-0 beraberlikle tamamlandı.