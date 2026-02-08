Aylardır kuraklıkla boğuşan İzmir'de sağanak yağışların etkili olmasının ardından gözler barajlardaki son duruma çevrildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentin can damarı olan barajların aktif doluluk oranlarını güncelledi.

ALAÇATI VE ÜRKMEZ'DE SEVİNDİREN ARTIŞ

Raporun en dikkat çekici verisi Çeşme yarımadasını besleyen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndan geldi. Geçtiğimiz yılın şubat ayında yüzde 20,96 seviyesinde kalan doluluk oranı, bu yıl alınan yağışlarla birlikte iki katından fazla artarak yüzde 46,44 seviyesine tırmandı. Benzer bir toparlanma Ürkmez Barajı’nda da kayıtlara geçti. Geçen yıl yüzde 27,16 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 45,05’e ulaşarak bölge halkına nefes aldırdı. Kent merkezinin su ihtiyacında kilit rol oynayan Balçova Barajı’nda da ibre yukarı döndü; geçen yıl yüzde 33,23 olan oran, yüzde 44,91’e yükseldi.

TAHTALI VE GÖRDES'TE KRİTİK EŞİK AŞILAMADI

Su seviyelerindeki bölgesel artışlara rağmen, İzmir’in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda durum ciddiyetini koruyor. Barajdaki aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 14,88 iken, bu yıl ancak yüzde 17,17 seviyesine ulaşabildi. Kısıtlı bir artış gösteren Tahtalı, su tasarrufunun elden bırakılmaması gerektiğini gösterdi. Öte yandan kentin en sorunlu havzası olarak bilinen Gördes Barajı’nda su seviyesi "dip" noktada kalmaya devam ediyor. Geçen yıl yüzde 6,23 olan doluluk oranı, bu yıl sadece yüzde 9,35 seviyesine çıkabildi.

GÜZELHİSAR BARAJINDA ŞAŞIRTAN DÜŞÜŞ

Genel tabloda birçok barajda artış gözlemlenirken, Güzelhisar Barajı’nda yaşanan düşüş dikkatlerden kaçmadı. Diğer barajların aksine Güzelhisar’da su seviyesi geçen yıla göre geriledi. Geçtiğimiz yılın 8 Şubat tarihinde yüzde 69,96 gibi yüksek bir doluluk oranına sahip olan baraj, bu yıl yüzde 54,22 seviyesine kadar düştü. Bu veri, yağışların her havzaya eşit düşmediğini ve su yönetiminde tedbirin şart olduğunu ortaya koydu.