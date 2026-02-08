İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce Göksu Mahallesi 690 Sokak’ta kanalizasyon hattındaki arıza nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından kazı ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından bozulan yol ise aradan geçen zamana rağmen eski haline getirilmedi. Yağışlarla birlikte çukurların derinleşmesi sonucu sokakta araç geçişi zorlaşırken, bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Araçlar zarar gördü, mahalleli harekete geçti

Oluşan çukurlar nedeniyle araçlarının ön tamponlarının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, yolu kendi imkânlarıyla doldurdu. Mahalleli, çukurları kapatarak parke taşı döşedi.

Mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Serdar Turgut, defalarca belediyeye ve muhtarlığa durumu bildirdiklerini ancak herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Yağmur sonrası çukurların daha da derinleştiğini ifade eden Turgut, araçların çukura düşmesi nedeniyle geceleri yüksek ses oluştuğunu ve durumun yaşanmaz hale geldiğini belirtti.

“İş başa düştü”

Sorunun çözülmemesi üzerine komşusuyla birlikte harekete geçtiklerini anlatan Turgut, yoldaki çukurları kendi imkânlarıyla doldurduklarını ve parke taşı döşediklerini söyledi. Taşların komşusuna ait olduğunu belirten Turgut, “Belediyeye defalarca söyledik. ‘Not aldık’ dediler ama kimse gelmedi. Kendi evimin önünü de kazıp bıraktılar, orayı da kendim yaptım. Artık iş başa düştü. Kendi sokağımızı kendimiz yapıyoruz” dedi.

Mahallede başka sokaklarda da benzer sorunların bulunduğunu aktaran Turgut, araçların altının yere değecek kadar çukurların derinleştiğini, bu nedenle diğer sokaklar için de kendi imkânlarıyla çözüm üretmeye çalışacaklarını ifade etti.