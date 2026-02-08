Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gün boyunca gergin bir atmosferde başlayan ve başkan adaylarının birbirlerine yönelik karşılıklı atışmalarına sahne olan İzmir Kuyumcular Odası Olağan Genel Kurulu’nda, İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’ya yakınlığıyla bilinen Murat Kurtuluş Buyrukçu, seçimleri kazanarak güven tazeledi.

"Yeni dönem hepimize hayırlı olsun"

Murat Kurtuluş Buyrukçu’nun Mavi listesinin 260 oyla, Turgay Baransel’in turuncu listenin ise 255 oyla tamamladığı seçimin ardından konuşan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Herkes çok emek verdi, çok çalıştı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 500'ün üzerinde oy kullanıldı. Kuyumcular Odası üyelerine çok teşekkür ederim. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Başkan Buyrukçu'nun seçimi kazanan mavi listesinde şu isimler yer aldı: