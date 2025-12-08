Son Mühür- Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sekiz gündür devam eden tedavisine ilişkin olarak belediyeden resmi bir bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, Başkan Durbay’ın bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun stabil seyrettiği duyuruldu.

Kolon kanseri tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen Gülşah Durbay, göreve başladıktan kısa bir süre sonra kolon kanseri teşhisi almış ve vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlamıştı. Başkan Durbay, yaklaşık sekiz gün önce kan değerlerindeki düşüş nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Durbay’ın sağlık durumu stabil ve bilinci açık

Şehzadeler Belediyesi, Başkan Durbay'ın sağlık durumu hakkında kamuoyunun merakını giderecek en son bilgileri paylaştı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın tedavi süreci, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bilinci tamamen açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın şu anki genel sağlık durumu stabildir. Sağlık seyrine ilişkin herhangi bir yeni gelişme meydana geldiğinde, Belediyemiz aracılığıyla kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir. Başkanımıza gösterilen iyi dilekler ve destek mesajları için tüm vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz."