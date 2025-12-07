Sarıgöl ve çevresinde yağışların etkisiyle bağ yolları çamurla kaplanmasına rağmen üreticiler ve tarım işçileri hasadı aralıksız sürdürüyor. Örtü altında yetiştirilen Red Globe ve Sultaniye üzüm çeşitleri, yağmurluk ve çizme kullanan işçiler tarafından zor şartlarda toplanıyor.

Üzümler her gün çevre illere gönderiliyor

Sarıgöl’de üzüm alımı yapan Ferdi Karakuş, Red Globe üzümün kilosunun 50 TL, Sultaniye üzümün kilosunun ise 40 TL olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yurt içi üzüm işi yapıyorum ve her gün kesime çıkıyoruz. Yağmur yüzünden toprak çamur olsa da işçilerimiz gerekli önlemleri alarak hasadı aksatmıyor. Üzümlerimizi günlük olarak kamyonumuza yükleyip Aydın ve Isparta’ya gönderiyoruz. İşçilerimiz gerçekten büyük fedakârlık yapıyor.”

Hasat hava koşullarına rağmen devam ediyor

Karakuş, Sarıgöl ve çevresinde üzüm hasadının hava şartlarına rağmen kesintisiz devam ettiğini de ifade etti.