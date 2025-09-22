Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Mezunlar Derneği, mezunları arasında yer alan Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın adını yaşatmak amacıyla yeni bir burs programı hayata geçirdi.

Görev başında şehit düşen Yılmaz’ın adı yaşatılacak

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024 tarihinde görevini yerine getirirken şehit olan Yılmaz’ın anısını yaşatmak için başlatılan program, bölüm arkadaşlarının öncülüğünde organize edildi. Uygulama, fakülte dekanlığı ve Yılmaz’ın mezun olduğu Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün desteğiyle kalıcı bir burs sistemine dönüştürüldü.

Kurumsallaşan burs programı öğrencilere maddi destek sağlayacak

Dernek çatısı altında kurumsallaşan “Şehit Polis Şeyda Yılmaz Burs Programı”, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri hedefliyor. Burs programına katkı sunmak isteyenler için herhangi bir bağış limiti bulunmuyor; isteyen herkes dilediği miktarda bağış yapabiliyor.

Burs bağışı detayları

Bir öğrencinin bursunu üstlenmek isteyen bağışçılar için belirlenen aylık tutar 1.000 TL olarak açıklandı. Burs bağışı yapmak isteyenlerin açıklama kısmına “Bağış” notu düşmeleri gerekiyor.