Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Almanya Enerji Ajansı (DENA) ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) organizasyonu ile Türkiye’ye gelen Alman iş insanları, Jeotermal Enerji Derneği (JED) tarafından Aydın’da ağırlandı. Heyet, ilk olarak Menderes Geothermal Elektrik Üretim AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk özel sektör jeotermal enerji santralini ziyaret etti. Santral hakkında detaylı bilgiyi Menderes Geothermal Genel Müdürü ve JED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Kutlu Çakır sundu.

Sultan Sera ve Sektörel Toplantı

Heyet, Türkiye’nin en büyük jeotermal ısıtmalı sera projesi olan, Köşk ilçesindeki 80 dönümlük Sultan Sera’yı da yerinde inceledi. Alman ve Türk sektör temsilcileri, düzenlenen toplantıda jeotermal enerji alanında işbirliği ve yatırım olanaklarını değerlendirdi.

Türkiye’nin Jeotermal Potansiyeli

Toplantıda konuşan JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücünün 1.735 MW seviyesinde olduğunu, buna rağmen dünyada dördüncü, Avrupa’da ise lider konumda yer aldığını söyledi. Enerji üretimi, seracılık, termal turizm ve konut ısıtması gibi entegre kullanım alanlarında 7 bin MW seviyesinde jeotermal kullanımın bulunduğunu belirten Kındap, bunun keşfedilmiş potansiyelin yalnızca yüzde 11’ine karşılık geldiğini vurguladı.

“Tecrübe ve Teknolojimizi Paylaşmaya Hazırız”

Kındap, Türkiye’nin jeotermal enerjinin keşif, sondaj, inşaat, devreye alma ve işletme süreçlerinde deneyimli şirket ve kadrolara sahip olduğuna dikkat çekerek, Almanya ile her türlü bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımına açık olduklarını ifade etti. Türkiye’nin jeotermal seracılıkta son yıllarda dikkat çeken bir başarıya imza attığını belirten Kındap, mevcut 7 bin dönüm jeotermal ısıtmalı sera kapasitesinin 150 bin dönümlük potansiyelin sadece yüzde 5’ine karşılık geldiğini aktardı.

Alım Garantisi 15 Yıla Çıkarıldı

JED Yönetim Kurulu Üyesi ve Ignis Enerji İş Geliştirme Direktörü Cannur Bozkurt ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) 2023 yılında yapılan düzenleme ile jeotermal santrallerde üretilen elektriğin alım garantisi süresinin 10 yıldan 15 yıla çıkarıldığını hatırlattı. Bozkurt, Organize Tarım Bölgeleri’nin (OTB) jeotermal enerji ile entegre olmasıyla Türkiye’nin jeotermal seracılık alanında da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.