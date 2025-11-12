Bölgede acı haber sonrası Türk bayrağı asıldı ve mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin anne ve babası, Kayseri’de ikamet eden hamile eşinin yanında bulunmak üzere şehirdeydi. Şehadet haberi, Samsun’da yaşayan 102 yaşındaki dedesine verildi.

Emre Altıok, ilkokul ve ortaokul eğitimini memleketinde tamamladı. Küçük yaşlardan itibaren vatan sevgisiyle büyüdü ve askeri okullara giriş sınavında üstün bir başarı gösterdi. Disiplinli, azimli yapısıyla tanınan Altıok, askeri okuldan dereceyle mezun oldu. Meslek hayatı boyunca sergilediği cesaret, özveri ve görev bilinciyle silah arkadaşlarının takdirini kazandı.

Sosyal ilişkileri güçlü, yardımsever ve paylaşımcı bir kişiliği vardı. Katıldığı birçok operasyonda başarılı performanslar sergiledi ve görevlerini titizlikle yerine getirdi. Vatan sevgisini hayatının merkezine koyan Emre Altıok, görev başında kahramanca mücadele ederek şehit oldu.

Şehit Üstçavuş Emre Altıok kimdir?

Şehit Emre Altıok, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde dünyaya geldi ve yaşamının büyük kısmını burada geçirdi. Bahsedildiği üzere çocukluk yıllarında da vatanına bağlı bir şekilde yetişti; askeri kariyerinin her aşamasında disiplinli ve kararlı bir yol izledi. Yakınları ve komşuları, Altıok’u yardımsever ve paylaşımcı bir insan olarak tanımlıyor. Görev yaptığı süre boyunca silah arkadaşlarıyla güçlü ilişkiler kurdu ve önemli operasyonlarda aktif rol aldı.

Emre Altıok’un ailesi ve özel yaşamı

Emre Altıok evliydi; bir çocuğu bulunuyor ve eşi ikinci çocuklarının doğumunu bekliyor. Şehitlik haberi eşi Kayseri’deyken ulaştı. Anne ve babası, oğullarının eşinin yanında olmak için Kayseri’ye gitti. Şehidin dedesi ise Samsun’da yaşıyor. Tüm aile fertleri ve yakın çevresi, onun mesleki başarısı ve özverili yapısı ile gurur duyuyor.