Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aylardır beklenen ve 2352 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden çok sert bir açıklama yayımladı. Hukuksuzluk ve kumpas iddialarını dile getiren İmamoğlu, yargılamanın şeffaflıkla yürütülmesi için TBMM'yi göreve çağırdı ve duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etti.

Aylardır beklenen iddianame mahkemeye sunuldu

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dev iddianame, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Tam 3 bin 900 sayfadan oluşan ve 402 şüpheliyi içeren iddianamede, tutuklu bulunan 105 kişinin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu biliniyor. İddianamede, İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İmamoğlu'ndan iddialara cevap: "Yalanlardan ibaret"

İmamoğlu, 237 gün süren soruşturma sonrasında hazırlanan iddianameyi "hukuksuzluk, iftiralar ve kumpas" kelimeleriyle nitelendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddianamenin aylardır üstünde durulan sözde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ötesine geçerek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'yi hedef aldığını öne sürdü.

İmamoğlu, iddianamenin içeriğini sert bir dille eleştirerek, "Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

TBMM'ye canlı yayın çağrısı: "Kararı millet versin"

Başkan İmamoğlu, yargılamanın şeffaflıkla yürütülmesini isteyerek tüm topluma ve siyaset kurumuna bir çağrıda bulundu. "Hodri Meydan! Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün!" diyen İmamoğlu, kararın milletin adalet duygusuna bırakılması gerektiğini savundu:

"Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. 'Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?' kararı millet versin!"

İmamoğlu, bu tarihi davanın TRT ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) göreve çağırdı. Açıklamasını, "Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!" sözleriyle sonlandırdı.