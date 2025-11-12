Türkiye, 2025 yılının Kasım ayında Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı kazasıyla sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta toplam 20 personelin bulunduğu ve kazada birçok askerin şehit olduğu belirtildi. Kazanın ardından askeri yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla birlikte sürdürdü. Uçağın düşme nedeni, enkazda yapılacak teknik incelemeler sonucunda kesinlik kazanacak.

Kazanın duyulmasıyla birlikte, özellikle şehitlerin kimlikleri, görev yerleri ve ailelerine ulaşan acı haberler gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Kamuoyunda derin bir üzüntüyle karşılanan olayda, hayatını kaybeden askerlerden biri de Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran oldu. Kazanın ardından Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ekinambarı Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Bölgede ve Türkiye genelinde yas havası hâkim oldu.

Astsubay Emrah Kuran'ın cenaze törenine bölgenin önemli idari isimleri ve askeri yetkililer de katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Milas Kaymakamı ve belediye başkanları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Kuran'ın şehadeti, hem görev yaptığı birimde hem de memleketinde büyük üzüntü yarattı.

C130 Kargo Uçağı Kazasının Detayları

Kaza, Azerbaycan’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırına yakın bir bölgede meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü ve olayda 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Kazanın ardından bölgedeki enkazda arama ve kurtarma çalışmaları başladı ve ilgili devlet kurumları gerekli soruşturmayı başlatmak üzere harekete geçti.

Kazadan sonra uçağın teknik bakım ve kontrolünün yapılması, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için görev alan askeri personelin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Hava Uçak Bakım branşında görev yapan Astsubay Başçavuş Emrah Kuran da şehit olanlar arasında yer aldı.

Emrah Kuran Kimdir? Astsubay Emrah Kuran’ın Askeri Görevi ve Mesleki Yaşamı

Emrah Kuran, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar “Hava Uçak Bakım” branşında görev yaptı. Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda çalıştığı bilinen Kuran, uçakların bakım, teknik destek ve kontrol süreçlerinde sorumlu personel olarak görev aldı. Askeri disiplini, konusundaki teknik bilgi birikimi ve özverili çalışmalarıyla meslektaşları ve komutanları tarafından takdir edilen bir askerdi. Kuran; görevine olan bağlılığı, fedakârlığı ve mesleki sorumluluğu ile tanındı.

Evli ve üç çocuk babası olan Emrah Kuran’ın ailesi Muğla’nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Şehit haberinin ailesine ulaşmasının ardından, bölgede ve ülke çapında anma ve taziye etkinlikleri düzenlendi. Kuran'ın özverili hizmetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fedakarlık, görev bilinci ve disiplin anlayışıyla özdeşleşmiş kahramanları arasında yer aldı.