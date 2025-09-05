AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, partililerle birlikte 2010 yılında İstanbul Halkalı’da gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Çağlar Bölük’ün Tire’deki baba evini ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Başkan Uğurlu, şehidin ailesi Salih ve Kezban Bölük’e Türk bayrağı ile Kur’an-ı Kerim takdim etti. Ziyaret sırasında Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailesi için özel olarak kaleme alınan mektubu da okudu.

Anne Kezban Bölük gözyaşlarını tutamadı

Mektubun okunması sırasında duygusal anlar yaşayan anne Kezban Bölük, Başkan Uğurlu’ya teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörle mücadeledeki kararlılığına dikkat çekti. Kezban Bölük, “Artık analar ağlamasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah devletimize zeval vermesin,” ifadelerini kullandı.

Uğurlu: “Mektuplar Minnet ve Vefanın Sembolü”

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Uğurlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarıyla, şehit ailelerimize ve gazilerimize özel olarak kaleme alınan mektupları Tire’deki değerli ailelerimize bizzat elden teslim ettik” dedi.

Uğurlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bu anlamlı mektuplar, aziz şehitlerimizin hatırasını ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını bir kez daha yad etmemizi sağlıyor. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı devletimizin ve milletimizin baş tacıdır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz.”