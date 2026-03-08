Son Mühür- İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 8 Mart dolayısıyla yayımladığı mesajda kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı toplumsal mücadeleye dikkat çekti. Cemiyet açıklamasında, 8 Mart’ın yalnızca bir anma günü değil, eşitlik ve hak arayışının simgesi olduğuna vurgu yapıldı.

Eşitlik ve hak mücadelesi vurgusu

Açıklamada, kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit bireyler olarak yer alabilmesi için verilen mücadelenin önemine değinildi. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sona erdiği, kadınların kendilerini güvende hissedebildiği bir toplum hedefinin altı çizildi.

“Nar” projesi sürüyor

Cemiyet, bu kapsamda yürütülen Nar Şiddete Karşı İletişim Projesi ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Projenin, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve şiddetin sona erdirilmesine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Medyada eşitlikçi dil çağrısı

Mesajda, toplumsal dönüşümün eşitlik bilinciyle mümkün olabileceği belirtilerek medyanın bu süreçteki rolüne dikkat çekildi. Ayrımcılığı yeniden üreten bir dil yerine, eşitliği güçlendiren bir yaklaşımın yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Dayanışma çağrısı

Açıklamanın sonunda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün eşit yurttaşlık mücadelesinin bir parçası olduğu vurgulandı. Cemiyet, şiddete karşı durmanın insanlık onurunun gereği olduğunu belirterek dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulundu ve eşitliğin sağlandığı bir gelecek için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.