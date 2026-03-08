Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı anlamlı bir video çalışmasıyla, toplumsal yaşamın ve yerel yönetimin her kademesinde görev alan kadınların sarsılmaz iradesini selamladı. Kurum bünyesinde ter döken kadın personellerin başrolde olduğu bu özel yapım, "Biz Varız" temasıyla izleyicilerle buluştu. Belediyenin dijital platformları üzerinden paylaşılan ve kısa sürede büyük ilgi gören video, emeğin cinsiyetten bağımsız bir değer olduğunu vurgularken, kadınların azmiyle şekillenen bir geleceğin kapılarını araladı.

Sahadan ofise emeğin kadın eliyle şekillenişi

Yayımlanan duygusal ve ilham verici içerikte, Buca’nın sokaklarından belediyenin teknik birimlerine, evrak başındaki mesailerden saha operasyonlarına kadar hayatın her alanında varlık gösteren kadınların günlük mücadeleleri ekranlara taşındı. Kadınların üretimdeki üretkenliğini ve kararlılığını merkeze alan görüntüler, toplumsal adaletin ancak kadınların etkin katılımıyla sağlanabileceği mesajını pekiştirdi. Buca Belediyesi, paylaşımına eklediği notta, kadının nezaketi ve başarısının toplumun temel taşını oluşturduğunu ifade ederek; kadınların olduğu her yerde değişimin ve umudun yeşerdiğini belirtti.

"Kadın varsa değişim ve umut var"

Belediyenin resmi kanallarından yapılan açıklamada, her köşede kadın elinin izini görmekten duyulan gurur dile getirildi. Hayata değer katan tüm kadınların, daha güzel yarınların inşasındaki kritik rolüne dikkat çekilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kadınların 'Biz Varız' diyerek geleceği ördüğü her nokta, toplumumuzun en sağlam zeminidir. Sizlerin varlığı; adaletin, değişimin ve sarsılmaz bir umudun teminatıdır. Buca Belediyesi olarak, bu güçlü iradenin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

Başkan Görkem Duman: "Eşitlik mücadelesinde omuz omuzayız"

8 Mart’ın sadece takvimsel bir anma değil, köklü bir hak arama simgesi olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, konuya ilişkin değerlendirmelerinde eşitlik vurgusunu ön plana çıkardı. Buca’da kadınların sahip olduğu potansiyelin yerel yönetim vizyonları için temel bir itici güç olduğunu belirten Başkan Duman, engellerin birer birer kalktığı ve kadınların hak ettiği saygınlığa ulaştığı bir dünya idealine bağlılıklarını yineledi. Duman, "Kadınların her alanda eşit temsiliyetle yer alması bizim için bir lütuf değil, toplumsal bir zorunluluktur. 'Biz Varız' diyerek sesini yükselten her kadının yanında saf tutmaya kararlıyız," diyerek mücadelenin ortaklığına işaret etti.

Buca'da eşitlik vizyonuyla örülen yarınlar

Yapılan video ise sadece bir kutlama mesajı olmanın ötesinde, Buca Belediyesi'nin kadın istihdamına ve kadın haklarına bakış açısını yansıtan bir manifesto niteliği taşıyor. Sosyal haklardan çalışma koşullarının iyileştirilmesine kadar birçok alanda kadın odaklı politikalara ağırlık veren belediye, bu özel gün vesilesiyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Kadınların gücüyle büyüyen bir Buca hedefi, yayımlanan bu görsel hafıza ile bir kez daha kamuoyunun takdirine sunulmuş oldu.

