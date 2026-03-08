Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Konak’ta, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve gelmesiyle başlayan kadın odaklı değişim süreci, ikinci yılında meyvelerini vermeye devam ediyor. İstihdamdan eğitime, sosyal adaletten şiddetle kararlı mücadeleye kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen projeler, kadınların kent yaşamındaki varlığını hiç olmadığı kadar belirgin kıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü daha özgür ve eşitlikçi bir atmosferde karşılayan Konaklı kadınlar için belediyenin sunduğu hizmetler, sadece birer sosyal proje olmanın ötesine geçerek toplumsal bir dönüşümün öncüsü oldu. Başkan Mutlu, geride kalan iki yıllık süreci değerlendirirken, dayanışmayı büyüterek kadınların sesini daha gür çıkarmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Uluslararası standartlarda eşitlik taahhüdü

Konak Belediyesi’nin son iki yıldaki en stratejik hamlelerinden biri, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'na atılan imza oldu. Bu uluslararası protokol ile toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir vizyon haline getiren belediye, "Adil Kent, Eşit Yurttaş" ilkesini anayasa belledi. Bu vizyonun pratik ayağı olarak devreye alınan Yerel Eşitlik Eylem Planı, 2026 yılı sonuna kadar kentin tüm dezavantajlı gruplarının hizmetlere eşit erişimini garanti altına almayı hedefliyor. Paydaş toplantıları ve saha çalışmalarıyla zenginleşen bu plan, Konak’ı eşitlikçi belediyecilikte model bir kent haline getirdi.

Mutlu çocuklar ve özgürleşen anneler

Eğitimde fırsat eşitliğini mahallelere taşıyan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, annelerin sosyal ve ekonomik hayata katılımının önündeki en büyük engeli kaldırdı. On farklı noktada hizmet veren bu merkezler sayesinde çocuklar kaliteli eğitimle tanışırken, anneler ise mesleki kurslara katılma veya istihdama dahil olma fırsatı yakaladı. Özellikle Ayla Ökmen merkezinde başlatılan "Saatlik Oyun Hizmeti", annelerin resmi işlerinden sağlık randevularına kadar günlük koşturmacalarında adeta bir can simidi oldu. İki yılda yaklaşık 600 çocuğa yuva olan bu merkezler, "güçlü anne, mutlu çocuk" formülünü Konak sokaklarında gerçeğe dönüştürdü.

Sanayiden sokaklara: Kadın istihdamında Ezber bozan adımlar

Kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması adına hayata geçirilen İş’te Konak Personel Ofisi, kısa sürede 480 kadını iş dünyasıyla buluşturdu. Semt merkezlerinde verilen mesleki eğitimlerden yararlanan 2500 kadın, üretim ekosistemine dahil olurken; en dikkat çekici başarı hikayesi ise ağır sanayi alanından geldi. Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile yapılan iş birliği sonucunda, daha önce "erkek işi" olarak görülen CNC Operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadın, fabrikalarda görev alarak toplumsal tabuları yıktı. Bunun yanı sıra Temizlik İşleri bünyesinde istihdam edilen kadın süpürgeciler, Konak’ın her köşesinde kadın emeğinin görünürlüğünü tescilledi.

Şiddete karşı sarsılmaz bir dayanışma ağı

Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece sözde değil, kurumsal mekanizmalarla da öncü bir rol üstlendi. Kadın Danışma Merkezi ve mahallelerdeki ilk başvuru noktaları, hak ihlaline uğrayan kadınlara rehberlik ve psikolojik destek sunan güvenli limanlar haline geldi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile imzalanan protokol çerçevesinde "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" sisteme dahil edilerek, mağdur kadınların bir telefonla profesyonel desteğe ulaşması sağlandı. Ayrıca ILO’nun C190 sayılı sözleşmesi kapsamında belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimler ve kurulan takip kurullarıyla, çalışma hayatında şiddet ve tacize karşı "sıfır tolerans" ilkesi kurum kültürüne işlendi.

Sosyal hayatın her alanında üreten ve güçlenen kadınlar

Kentin dört bir yanına yayılan el emeği kermesleri, kadınların üretimlerini doğrudan kazanca dönüştürmesine olanak tanıyarak aile bütçelerine can suyu oldu. Sağlık alanında ise "Hoş Geldin Bebek" çantaları ve alanında uzman hemşireler tarafından verilen emzirme ve bebek bakımı eğitimleriyle annelerin en zorlu günlerinde yanlarında olundu. Sosyalleşme ihtiyacını da unutmayan belediye, 2 bin kadını kapsayan pilates ve aerobik kurslarının yanı sıra düzenlenen vapur ve deniz gezileriyle, evlerine hapsolmuş kadınları kentin sosyal dokusuyla buluşturdu. Konak’ta yürütülen bu çok boyutlu çalışmalar, okuma yazma kurslarıyla hayallerini gerçekleştiren kadınlardan spor salonlarında sağlığına kavuşanlara kadar binlerce hayat hikayesine dokunmaya devam ediyor.