Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, sanatın estetik dokusunu hayati bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Rotary e-Kulübü ile Gündoğdu Rotary Kulübü Eşler Komitesi’nin ortak girişimiyle hayata geçirilen proje kapsamında, dünya edebiyatının dev ismi Anton Çehov’un ölümsüz eseri “Sevgili Doktor”, izleyicileri hem güldüren hem de düşündüren sarsılmaz bir performansla sahneye taşındı.

Altı aylık tutku: Amatör ruhun profesyonel zaferi

Han Tiyatrosu’nun kurucusu ve deneyimli yönetmen Rüçhan Gürel’in rehberliğinde hazırlanan oyun, profesyonel bir oyuncu kadrosundan ziyade tiyatro sevdalısı amatör bir ekibin gönüllülük esasına dayalı emeğiyle şekillendi. Yaklaşık altı ay süren disiplinli ve yoğun bir prova sürecinin ardından İzmir Sanat Merkezi’nde perde açan ekip, sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı. Çehov’un insan ruhunun derinliklerine inen ince mizahı ve trajikomik anlatımı, sahnede sergilenen samimi yorumla birleşince İzmirli sanatseverler için unutulmaz bir seyirlik oluşturdu. İki gece üst üste kapalı gişe oynayan yapım, amatör ruhun tutkuyla birleştiğinde ortaya koyabileceği sanatsal kaliteyi kanıtladı.

Perde arkasındaki hayati hedef: Defibrilatör ve ilk yardım

Tiyatro buluşmasını sıradan bir gösteriden ayıran en temel özellik, arka plandaki toplumsal bilinç hareketi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü olarak yürütülen proje, hayati önem taşıyan defibrilatör (şok cihazı) kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması amacını taşıyor. Oyunun yarattığı etkileşim alanı kullanılarak, Eşrefpaşa Hastanesi’nin uzman hekimleri öncülüğünde halka yönelik temel ilk yardım eğitimlerinin verilmesi hedeflendi. Bu sayede tiyatro salonu, bir yandan sanatsal bir şölene ev sahipliği yaparken diğer yandan hayat kurtarabilecek kritik bilgilerin paylaşıldığı bir eğitim merkezine dönüştü.

Sanat ve sosyal sorumluluk aynı paydada buluştu

Rotary Eşler Komitesi Başkanı Orhun Sungurtekin’in vizyonuyla olgunlaşan proje, sanatın estetik bir deneyim sunmanın ötesinde, toplumsal fayda üretme kapasitesine odaklanıyor. İzleyiciler, Çehov’un kaleminden çıkan insan doğasına dair o naif ve sarsıcı hikâyelere tanıklık ederken, aynı zamanda toplum sağlığını korumaya yönelik bu geniş kapsamlı çalışmaya da destek vermiş oldular. "Sevgili Doktor", İzmir’de sanatın iyileştirici gücü ile iyilik yapma motivasyonunun aynı sahnede nasıl estetik bir uyum içinde eriyebileceğinin en başarılı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Sosyal bilinci sanatla harmanlayan bu girişim, kentin kültür-sanat ajandasına altın harflerle yazıldı.

