Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kalbinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle dayanışma ve hak arayışının en somut örneklerinden biri sergilendi. Bornova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şube Kadın Komitesi’nin ortaklaşa organize ettiği dev buluşma, Büyükpark’ta yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin merkezinde yer alan ve toplumsal sorunları simgeleyen "Kırmızı Kapı", kadınların ellerindeki örgütlülük anahtarlarıyla açılarak çözüm iradesini simgeledi. Coşkunun ve kararlılığın hakim olduğu meydanda; eşit yurttaşlık, şiddetsiz bir yaşam ve güvenceli istihdam talepleri Bornova semalarında yankılandı.

Sembolik anahtarlar ve dayanışmanın ritmi

Büyükpark meydanına kurulan sembolik kırmızı kapı, kadınların karşılaştığı barikatları temsil ederken; bu engelleri aşmanın yolu "adalet, örgütlülük, sosyal haklar ve kamusal bakım" yazılı anahtarlarla gösterildi. Her bir anahtarın kilidi açmasıyla birlikte, kadınların toplumsal hayattaki haklarını geri alma kararlılığı vurgulandı. Kadın ritim grubunun dinamik performansı alandaki enerjiyi zirveye taşırken, katılımcılar horonlar ve halaylar eşliğinde omuz omuza vererek dayanışmanın gücünü kutladı. Sloganlarla desteklenen bu simgesel gösteri, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kolektif bir hak arama manifestosuna dönüştü.

Arzu Çerkezoğlu: "Örgütlü kadın düzeni değiştirir"

Etkinlikte söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadınların tarihsel süreçte maruz kaldığı sistemik ayrımcılığa dikkat çekti. Çalışma hayatının her aşamasında kadınların düşük ücretler ve esnek çalışma modelleriyle sömürüldüğünü ifade eden Çerkezoğlu, ev içi bakım yükünün kamusal bir sorumluluk yerine kadınların omuzlarına yıkılmasını eleştirdi. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun hayatiyetine değinen Çerkezoğlu, şiddetsiz bir iş yeri için ILO 190 sayılı sözleşmenin acilen onaylanması gerektiğini hatırlattı. Emek mücadelesi ile kadın mücadelesinin birleştiği noktada gerçek bir değişimin başlayacağını belirten Çerkezoğlu, tüm emekçi kadınları sendikal çatı altında birleşmeye davet ederek umudun örgütlenmekte olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimde kadın vizyonu: Duygu Bölük’ün mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi temsilen konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, kadın haklarının bir demokrasi turnusolu olduğunu ifade etti. 8 Mart’ın kökenindeki direniş ruhuna atıfta bulunan Bölük, kadınların özgür olmadığı bir toplumun asla tam anlamıyla özgür sayılamayacağını dile getirdi. Bornova Belediyesi bünyesinde kadın yönetici oranının yüksekliğine dikkat çeken Bölük, yerel yönetim olarak kadın istihdamını teşvik eden ve şiddete karşı sıfır tolerans gösteren politikalar yürüttüklerini belirtti. Eşitliğin bir lütuf değil, anayasal bir hak olduğunu savunan Bölük, sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınların yaşamın her alanında başat rol oynaması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kararlılıkla tamamlanan büyük buluşma

Siyasi temsilcilerden sendika üyelerine, belediye çalışanlarından sivil toplum gönüllülerine kadar geniş bir yelpazede katılımın sağlandığı etkinlik, geleceğe dair güçlü mesajlarla noktalandı. Basın açıklamasını okuyan Gülistan Tilkici’nin ardından devam eden programda, kadınların sadece çalışma hayatında değil, hayatın her karesinde eşit haklara sahip olma arzusu bir kez daha tescillendi. Müziklerin ve dansların direniş temasıyla harmanlandığı Büyükpark buluşması, İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan bir özgürlük ve adalet çağrısı olarak hafızalara kazındı.

