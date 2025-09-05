TÜİK’in 2024 Kültürel Miras İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de müze sayısı önceki yıla göre yüzde 5 artarak 636’ya yükseldi. Aynı dönemde müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 10,6 artış göstererek 61 milyon 687 bin 726 oldu.

Müze ve eser sayılarında artış

2024 yılında müzelerdeki toplam eser sayısı yüzde 2,4 artarak 3 milyon 995 bin 133 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserler 3 milyon 370 bin 881, özel müzelerde 291 bin 89, Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı müzelerde ise 333 bin 163 olarak kaydedildi.

Bakanlığa bağlı eserlerin %60,1’i sikke, %27,8’i arkeolojik materyal, %6,5’i etnografik materyal ve %3,5’i tabletlerden oluşuyor.

Ziyaretçi sayıları ve gelirler

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2024’te 61,7 milyon olarak gerçekleşti. İstanbul 18,1 milyon, İzmir 4,7 milyon ve Nevşehir 4,45 milyon ziyaretçi ile en çok tercih edilen iller oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ziyaretlerinden elde edilen gelir ise 5 milyar 158 milyon TL’ye ulaştı. Satılan müze kartı sayısı 5 milyon 964 bin 575 oldu.

Taşınmaz kültür varlıkları ve koruma alanları

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2,1 artarak 127 bin 285’e yükseldi. İstanbul 34 bin 258 varlık ile ilk sırada yer aldı. Toplam sit alanı sayısı ise yüzde 5,4 artışla 26 bin 127 oldu; bunun %97’si arkeolojik sit alanlarından oluşuyor.

Milli park ve tabiat alanları

Milli park sayısı yüzde 2,1 artarak 49 oldu, milli park alanı ise yüzde 0,4 artışla 913 bin 160 hektar olarak kaydedildi. Tabiat parkı sayısı 268’e yükselirken, alanı yüzde 12,9 azaldı. Tabiatı koruma alanı sayısı 32, tabiat anıtı sayısı ise 111 olarak bildirildi.