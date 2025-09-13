İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in, bir trafik kazası sonucu şehit olması üzerine derin üzüntülerini ifade eden bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullanarak, olayın acı boyutunu vurguladı. Kahraman askerin, yol kontrol devriyesi görevi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Bakan Ali Yerlikaya, mesajında şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e Allah'tan rahmet dileyerek, şehidin ailesine, Jandarma Teşkilatı'na ve tüm millete başsağlığı dileklerini iletti. Yerlikaya, bu acı kaybın, vatan savunmasında görev yapan tüm güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in, görevine olan bağlılığı ve fedakarlığıyla her zaman hatırlanacağı vurgulandı.

Manisa'da defnedilecek

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Saygı duruşu ve duaların ardından, şehidin özgeçmişi okundu ve kahramanlığına vurgu yapıldı. Törene katılanlar, gözyaşları içinde şehide son görevini yerine getirdi.

Yapılan resmi törenin ardından Manisa'nın Kula ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine doğru yola çıkarıldı. Şehidin cenazesi, memleketinde toprağa verilecek.