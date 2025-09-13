Türkiye’de cami ve el dokuma halıcılığının önemli merkezlerinden biri olan Manisa’nın Demirci ilçesinde üretilen halılar, Selçuklu, Osmanlı ve geleneksel Türk motifleriyle dokunarak dünya pazarına sunuluyor. İlçede el emeği ve modern tekniklerle hazırlanan halılar, Çin ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Geleneksel motiflerle modern üretim

Demirci’de yün işlenip ipliğe dönüştürüldükten sonra farklı desen ve renklerle dokunan halılar, hata kontrolü, yıkama, tıraşlama ve paketleme süreçlerinden geçirilerek ihracata hazır hale getiriliyor. İlçede geleneksel el dokuma halıcılığı sürerken, el dokuma görünümlü makine halıcılığıyla da üretim kapasitesi artırılıyor.

“Geleneksel desenler yoğun talep görüyor”

Demirci’de halı üreticiliği yapan İbrahim Akarsu, ilçenin yün halıcılığıyla Türkiye’de öne çıktığını vurgulayarak, “Ürünlerimizde geleneksel Türk motiflerini baz alıyoruz. Makine dokumasının ardından halılar el halısı işlemine tabi tutuluyor. Özellikle revize edilmiş geleneksel desenler son yıllarda büyük ilgi görüyor” dedi.

İklim koşulları tercihi etkiliyor

İklim koşullarının halı tercihlerinde önemli rol oynadığını dile getiren Akarsu, “Soğuk bölgelerde yüksek havlı, sıcak iklimlerde ise düşük havlı halılar daha çok tercih ediliyor. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve Amerika pazarında geleneksel motifli halılarımız yoğun ilgiyle karşılanıyor” ifadelerini kullandı.