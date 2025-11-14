Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27), memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin annesi Nurdan Karaca’nın, oğlunun tabutuna sarılırken sarf ettiği "Bana sarıl anne, sımsıkı sarıl diyordun. Geldim anneciğim, sarılıyorum. Benim gurbet kuşum o. Sıladan gitti, uçtu gitti" şeklindeki yürek yakan feryadı, cenaze törenine damgasını vurdu.

Şehidin naaşı, iki bakanın katıldığı törenle defnedildi

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi, askeri uçakla öncelikle Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na ulaştırıldı. Karaca'nın naaşı, buradan karayoluyla ebedi istirahatgâhının bulunduğu Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine nakledildi.

Lüleburgaz'daki baba ocağının önünde alınan helalliğin ardından şehit Karaca için Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hürşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehidin annesi Nurdan, babası Nedim ve ağabeyi Bünyamin Karaca ile çok sayıda vatandaş ve askeri yetkili katıldı.

Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cenaze namazı öncesinde acılı aile, şehit Karaca'nın tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nurdan Karaca, oğlunun fotoğrafını elinden bir an olsun düşürmeden cenaze namazının kılınacağı alana geldi. Fotoğrafı tabutun önüne koyarak ağlayan Karaca’nın "Geldim anneciğim, sarılıyorum" şeklindeki sözleri, tören alanındaki herkesi derinden etkiledi. Şehidin silah arkadaşları da bu anlarda duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Lüleburgaz Şehitliği'nde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.