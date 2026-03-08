Norveç’in başkenti Oslo, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliği’nden yükselen patlama sesiyle sarsıldı. Emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakasının yaşanmadığı bildirildi.

Gece yarısı hareketli dakikalar

Kuzey Avrupa’nın sakin başkenti Oslo, yerel saatle 01.00 sularında diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgeden gelen şiddetli bir sesle yankılandı. ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde meydana gelen olayın hemen ardından Norveç emniyet birimleri bölgeye sevk edildi. Norveç basınında geniş yankı bulan gelişmede, polisin elçilik çevresini güvenlik kordonuna aldığı ve durumu kontrol altına almak için hızlı bir operasyonel süreç başlattığı aktarıldı.

Konsolosluk bölümünde maddi hasar

Konuyla ilgili resmi açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Dellemyr, söz konusu patlamanın elçilik kompleksinin konsolosluk işlemlerinin yürütüldüğü bölümünde gerçekleştiğini ifade etti. Patlamanın şiddetinin sınırlı kaldığını belirten sözcü, binada küçük çaplı fiziksel hasarların oluştuğunu ancak içeride bulunan personel veya sivil vatandaşlardan zarar gören kimse olmadığını teyit etti.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve soruşturma süreci

Olay anında bölge yakınlarında bulunan görgü tanıkları, büyük bir gürültünün ardından binadan dumanların yükseldiğine şahit olduklarını dile getirdi. Norveç polisi, olayın hemen ardından ABD’li diplomatik yetkililerle doğrudan iletişim kanallarını açarak eş güdümlü bir çalışma başlattı. Patlamanın teknik bir arızadan mı yoksa dışsal bir müdahaleden mi kaynaklandığına dair henüz net bir kanıt bulunamazken, kriminal inceleme ekiplerinin bölgedeki titiz araştırmaları devam ediyor.

