Şehit Akın Karakuş, Merzifon’da görev yapıyordu ve aslen Sakarya Serdivan ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Ailesi, kaza sırasında Gümüşhane’de bulunuyordu. Şehidin baba ocağı olan Sakarya Serdivan’daki evine Türk bayrağı asıldı ve çevre halkı taziye için karakutun evine akın etti. Şehit Akın Karakuş’un bağlı olduğu aileyle ilgili yerel yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmenin yapıldığı aktarıldı.

Kazanın ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Şehidin ağabeyi ve eniştesi, cenaze ve defin süreci için Merzifon’a gitti. Çok sayıda kişi taziye için Karakuş ailesinin evini ziyaret etti.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar boyunca görev yaptı ve çeşitli illerde sorumluluk üstlendi.

Şehit Akın Karakuş kimdir?

Askeri Uçak Kazası ve Şehadet Süreci

Kazanın ardından, enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarında Akın Karakuş ve diğer askerlerin naaşlarına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, kazada şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini paylaştı. Merzifon’da görev yapan Karakuş’un evine ve memleketine taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. Yerel yöneticiler ve askeri yetkililer aileyle yakından ilgilendi.