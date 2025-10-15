Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir ihbar aldı.

Gelen bilgilere göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle ruhsatsız tabancaların Uşak üzerinden farklı illere sevk edileceği tespit edildi.

İhbarı değerlendiren ekipler, güzergâh üzerindeki arama noktasında otobüsü durdurdu. Şüpheli görülen bagaj bölümü detaylı şekilde incelendi.

İki valiz dolusu silah ele geçirildi

Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında bulunan iki valizin içerisinde 55 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 55 adet şarjör bulundu. Ekipler, valizlerin sahibi olduğu belirlenen yolcu E.Ö. isimli kişiyi olay yerinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, otobüsle İstanbul yönüne seyahat ettiği, silahların hangi ilde teslim edileceğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Zanlı tutuklandı

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.