Küresel çapta en saygın yükseköğretim değerlendirmelerinden biri olan Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması 2026 sonuçlarında Uşak Üniversitesi, beşinci kez listeye girdi. Üniversite, Türkiye’den sıralamaya dahil olan 137 kurum arasında 41. sırada yer aldı.

Uşak Üniversitesi’nin uluslararası başarısı

Küresel ölçekte öğrenciler, akademisyenler, üniversiteler, iş dünyası ve hükümetler tarafından referans alınan Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması 2026 sonuçları açıklandı. Bu yıl 3 bin 118 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Uşak Üniversitesi, beşinci kez yer alma başarısı gösterdi.

Uşak Üniversitesi, ilk kez 2022 yılında THE Dünya Üniversite Sıralaması’na girerek uluslararası ölçekte dikkat çekmişti. 2026 yılı sonuçlarında da 1501+ bandında yer alan üniversite, Türkiye’den listeye giren 137 üniversite arasında 41. sırada bulundu.

“Uluslararası düzeyde tanınmanın gururunu yaşıyoruz”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, elde edilen başarının kurum açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Savaş açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi: “THE Dünya Üniversite Sıralaması; öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünürlük gibi alanlarda belirlenen performans göstergeleri üzerinden üniversiteleri değerlendirerek küresel yükseköğretim alanında önemli bir referans kaynağı sunuyor. Üniversitemizin beş yıl üst üste bu sıralamada yer alması, eğitim ve araştırma kalitemizin uluslararası düzeyde tanındığını gösteriyor.”

“İstikrarlı başarı ortak çabanın ürünü”

Rektör Savaş, elde edilen başarının tüm üniversite bileşenlerinin katkısıyla gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti: “Bu istikrarlı başarı, akademik kadromuzun özverili çalışmaları, öğrencilerimizin gayreti ve tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz ortak çabanın bir sonucudur. Uşak Üniversitesi olarak küresel rekabet gücümüzü artırmaya, kaliteli eğitim anlayışımızı sürdürmeye ve geleceğe güçlü adımlarla ilerlemeye kararlıyız.”

THE sıralaması yükseköğretimde küresel referans

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması, öğretim kalitesi, araştırma etkisi, uluslararası iş birlikleri, endüstri bağlantıları ve bilgi aktarımı gibi kriterlerle dünya genelinde yükseköğretim kurumlarını değerlendiriyor. Bu sıralama, üniversitelerin küresel görünürlüğünü artıran en önemli ölçütlerden biri olarak kabul ediliyor.