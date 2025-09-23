6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, yıkılan yapıların yerine modern projeler yükseliyor. Şehrin son durumu, dron ile çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Pandemi dönemine ait dron kayıtlarıyla güncel görüntüler karşılaştırıldığında, kentin çehresinde önemli değişimler dikkat çekti.

Şehir merkezinde büyük dönüşüm

Depremin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçti. Bu süre zarfında Kahramanmaraş’ta kentin yapısal görünümü belirgin şekilde değişti. Pandemi döneminde kaydedilen görüntülerde ayakta duran Müftülük Meydanı, Trabzon Bulvarı, Kıbrıs Meydanı ve Azerbaycan Bulvarı’ndaki eski binalar, deprem sonrasında boş alanlara ve yeni inşaat çalışmalarına yer açtı.

Yeni projeler ve yeniden imar çalışmaları

Kentin simge noktalarında yükselen yeni yapılar, yeniden ayağa kalkma sürecinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor. Deprem sonrası başlatılan inşa faaliyetleri, şehir merkezindeki ana güzergahlar ve meydanlarda belirgin bir dönüşüm yarattı.

Özellikle Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı üzerindeki projeler, kentin imar sürecinin hızını gözler önüne seriyor. Tamamlanan Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi ile birlikte Trabzon Bulvarı’nda devam eden yeni konut çalışmaları dikkat çekiyor.

Vatandaşlardan yeniden umut mesajları

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, kentin yeniden inşa sürecine dair olumlu görüşlerini paylaştı. Mustafa Başkonuş, “Kentimizde çok kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Her yer şantiye alanı gibi. Sabırsızlık olabiliyor ancak sürecin zorlu olduğunu biliyoruz.

Bakanımız Murat Kurum her hafta sahada ve bu çabalar çok değerli. Şehrin yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum” dedi.

Öğrenciler de süreci yakından takip ediyor. Ravza Pabuçcu, “Konutlarımız hızla yükseliyor. Çalışmalar oldukça ilerliyor, emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullanırken, Aysima Ayar, “Şehirde yaralar sarılıyor, yeni binalar yükseliyor. Çalışanlara teşekkür ederiz” dedi.