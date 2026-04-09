Körfez kıyısı ile iç ve dağlık alanlar arasındaki sıcaklık uçurumları, hazırlanan resmi hava durumu raporlarında geniş yer buldu.

MENDERES VE BAYRAKLI EKSTREM SICAKLIKTA ÖNDE

İzmir'de yazın en acımasız yüzü, denizden bir adım içeri girildiğinde kendini göstermeye başlıyor. Özellikle Menderes ilçesi, havza yapısı itibarıyla rüzgarlara kapalı olması nedeniyle yaz aylarında kentin sıcaklık rekorlarını elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz yıllarda gölgede 43 dereceleri gören Menderes'i, metropol içerisinde yer alan Bayraklı takip ediyor. Yüksek katlı binaların körfez rüzgarını kesmesi ve yoğun cam cepheli yapılaşma, Bayraklı'da ısıyı hapsederek yaz aylarında bunaltıcı anlık sıcaklıklara zemin hazırlıyor.

YILLIK ORTALAMADA KIYI İLÇELERİ DAHA STABİL

Ekstrem sıcaklıkların aksine, kışın çok üşütmeyen ve yazın da deniz meltemiyle nefes alan ilçeler yıllık ortalamalarda üst sıralara yerleşiyor. Selçuk ve Seferihisar gibi kentin güney kıyı şeridini oluşturan ilçeler, 12 aylık periyotta en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip bölgeler olarak tespit edildi. Bu ilçelerde kış mevsiminin son derece yumuşak geçmesi ve sıfırın altındaki derecelerin neredeyse hiç görülmemesi, genel ortalamanın daima yukarıda kalmasını sağlıyor. İç kesimlerdeki Kemalpaşa ve Ödemiş kışın don tehlikesi yaşarken, bu sahil şeridi ılıman karakterini koruyor.

KENTSEL ISI ADASI ETKİSİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

• İzmir’deki ilçe bazlı ısı farklılıkları sadece doğal sebeplerden kaynaklanmıyor.

• Bornova, Bayraklı ve Konak’taki artan betonlaşma, doğal hava akışını engelleyerek yapay sıcaklık artışına neden oluyor.

• Şehir planlamacıları bu verileri takip ediyor ve kentin gelecekteki gelişimini etkileyecek.

• İstatistikler, kırsal alanların serinliği ve sahilin dengeli iklimi arasında kalan metropolün daha da ısınacağını gösteriyor.