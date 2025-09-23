Nevşehir'de tatil için bulunan 46 yaşındaki Özlem Y., içtiği ağrı kesici ilaç sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu trajik olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de tatil faciayla bitti

Edinilen bilgilere göre, dün erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle Mersin'den Nevşehir'e tatile gelen Özlem Y., bugün baş ağrısı şikayetiyle bir ağrı kesici hap içti. İlacı aldıktan kısa bir süre sonra durumu kötüleşen kadının erkek arkadaşı, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdikten sonra Özlem Y.'yi hızla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede kalbi duran genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Özlem Y.'nin vefat haberi, yakınlarını ve erkek arkadaşını derin bir üzüntüye boğdu. Kadının cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı: Ölüm nedeni araştırılıyor

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı. Polis ve savcılık, Özlem Y.'nin içtiği ilacın türü, dozu ve olası alerjik reaksiyonlar gibi tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Adli tıp uzmanları, yapılacak olan otopsiyle birlikte kadının kesin ölüm nedenini ortaya çıkaracak. İlacın yanlış dozda alınması, alerjik bir reaksiyonun tetiklenmesi veya başka bir sağlık sorununun ilacın etkisiyle ortaya çıkması gibi olasılıklar üzerinde duruluyor. Bu trajik olay, basit bir baş ağrısı şikayetinin beklenmedik bir şekilde ölümle sonuçlanması nedeniyle kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilen bulgularla birlikte, olayın tüm detaylarının netlik kazanması bekleniyor.