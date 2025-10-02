Son Mühür- İzmir’de süregelen su sıkıntısı bitmek bilmiyor. 30 Eylül’de sona ermesi planlanan kesintiler, İZSU’nun açıklamasıyla 15 Ekim’e kadar uzatılmıştı. Kentte bu kez de gece yarısı kapsamlı bir kesinti uygulanacak.

Gece kesintisi 23.00’te başlıyor

2 Ekim’i 3 Ekim’e bağlayan gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında Bölge-2 kapsamındaki mahalleler susuz kalacak. Kesintiden Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerindeki yüzlerce mahalle etkilenecek.

Karabağlar ve Konak

Krabağlar’da Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Aşık Veysel, Bahçelievler, Bozyaka, Limontepe, Uzundere, Üçkuyular ve Yüzbaşı Şerafettin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda mahalle sularını kaybedecek.

Konak’ta ise Alsancak, Göztepe, Güzelyalı, Kadifekale, Çankaya, Kültür, Yenişehir ve Zafertepe’nin de yer aldığı geniş bir alan kesinti programına dahil edildi.

Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Buca

Bornova’da Egemenlik, Karacaoğlan, Meriç, Tuna ve Yeşilova mahallelerinde; Balçova’da Bahçelerarası, İnciraltı ve Teleferik mahallelerinde su kesilecek.

Narlıdere’de Limanreis, Sahilevleri ve Yenikale; Güzelbahçe’de Yelki, Mustafa Kemal Paşa ve Yalı mahalleleri de kesintiden etkilenecek.

Buca’da ise Çamlıkule, İzkent, Kozağaç, Kaynaklar Merkez, Laleli, Ufuk ve Yenigün gibi pek çok mahalle sabaha kadar susuz kalacak.

Arıza ve bakım kesintileri de devam ediyor

Gece uygulanacak planlı kesintilerin yanı sıra arıza ve bakım kaynaklı kesintiler de sürüyor. İZSU’nun resmi duyurusuna göre:

Bayındır Zeytinova’da 2 Ekim’de 08.00-12.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saatlik kesinti olacak. Nedeni ana boru arızası.

Bornova Egemenlik ve Işıklar mahallelerinde 2 Ekim’de 08.20-10.20 saatleri arasında elektrik arızası nedeniyle 2 saatlik kesinti uygulanacak.

Gaziemir Aktepe Mahallesi’nde ise 1 Ekim 18.30’da başlayan şebeke yenileme çalışması nedeniyle 16 saatlik kesinti yaşanacak ve suların 2 Ekim 10.00’da verilmesi planlanıyor.

15 Ekim’e kadar program devam edecek

İZSU’nun güncel planına göre, İzmir genelinde gece kesintileri 15 Ekim’e kadar farklı bölgelerde sürecek. Vatandaşların tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.