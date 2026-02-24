İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılayı İzmir İl Merkezi iş birliğinde yürütülen proje, hem meslek edindirme hem de sosyal dayanışma açısından dikkat çekiyor. Proje kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri, kamu hizmeti görevlerini yerine getirirken aşçılık eğitimi alıyor ve her gün binlerce kişiye ulaşan yemek üretimine katkı sağlıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Türk Kızılayı İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Buca Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve Kızılay uzmanları eşliğinde mutfağa giren yükümlüler günlük yaklaşık 2 bin kişilik yemek üretimine destek veriyor.

Ramazan boyunca iftar sofraları kuruluyor

Meslek eğitimi alan yükümlüler ve Kızılay ekipleri tarafından hazırlanan yemekler, Ramazan ayı boyunca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlara sunuluyor. Aynı zamanda hazırlanan yemekler sıcak şekilde kentin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara oyuncak dağıtan Yeldan, gençlerle yakından ilgilendi ve iftarını Gençlik Merkezi’nde gençlerle birlikte açtı.

Başsavcı Yeldan: “Hem sosyal hizmet hem meslek edindirme”

Projenin çok yönlü faydalar sunduğunu vurgulayan Başsavcı Ali Yeldan, uygulamanın kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve toplumsal dayanışma açısından örnek niteliğinde olduğunu belirtti.

Yeldan, denetimli serbestlik yükümlülerinin Kızılay iş birliğiyle her gün binlerce vatandaş için yemek hazırladığını belirterek, bu çalışmaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve aynı zamanda yükümlülerin meslek edinerek sertifika alma imkânı kazandığını ifade etti.

İzmir’de bir ilk: Yaygınlaşması hedefleniyor

Projenin İzmir’de denetimli serbestlik kapsamında hayata geçirilen ilk uygulamalardan biri olduğunu vurgulayan Yeldan, benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Çalışmada emeği geçen kurumlara, gönüllülere ve kamu hizmeti yükümlülerine teşekkür etti.

Meslek ediniyorlar, geleceğe hazırlanıyorlar

Program kapsamında mutfakta teorik ve pratik eğitim alan yükümlüler, aşçı yardımcılığı alanında uzmanlaşarak sertifika almaya hak kazanacak. Projenin, katılımcıların gıda sektöründe istihdama yönlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

2026 Ramazan ayı boyunca her gün hazırlanan üç çeşit sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan 140 kişilik iftar çadırı ve 80 kişilik salon ile günlük yaklaşık 250 vatandaşa iftar hizmeti sunuluyor.

Projede aktif görev alan ekipte;

Türk Kızılayı’ndan 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı ve 4 gönüllü,

Buca Halk Eğitim Merkezi’nden 1 usta öğretici,

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden 6 personel,

9 yükümlü

yer alıyor.

Dayanışma ve rehabilitasyon bir arada

Hem ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına katkı sunan proje, sosyal sorumluluk ve rehabilitasyonun başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. İzmir’de başlatılan bu modelin ilerleyen süreçte farklı illerde de uygulanması bekleniyor.