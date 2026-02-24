İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan ayının dayanışma ruhunu Menderes’te vatandaşlarla paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menderes Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftar sofrasında yüzlerce kişi aynı sofrada buluşarak orucunu açtı.

Programa Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, CHP İzmir İl ve Menderes ilçe yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan sofrasında birlik ve dayanışma mesajı

İftar programında konuşan Başkan Cemil Tugay, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir dönem olduğuna dikkat çekti. Tugay, alandaki birlik görüntüsünün kendilerini mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Buradan baktığımda gördüğüm bu birlik ve beraberlik tablosu bizi en çok mutlu eden şey. Bu güzel tablonun bir parçası olmak bizim için onur. Böyle güzel bir ilçenin ve şehrin hemşerisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ramazan ayı; birlik, beraberlik, bereket ve merhamet ayıdır. Bu sofrada oluşan dayanışmanın bereketi ve hayrı tüm şehrimize yayılsın. Her zaman iyi ve güzel günlerde buluşalım.”

Menderes Belediye Başkanı Çiçek’ten teşekkür mesajı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise göreve geldikleri günden bu yana hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı. İlçede hayata geçirilen projelere değinen Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Menderes Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren hizmeti ön planda tutan çalışmalarla karşınızda olduk. Menderes’te ilkleri hayata geçirmeye özen gösterdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet öncelikli anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda en büyük destekçimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay oldu. Kendisine hepinizin huzurunda Menderes için yaptığı destekler nedeniyle teşekkür etmek istiyorum.”

Vatandaşlarla sohbet, hatıra fotoğrafları

İftar programının ardından Başkan Tugay, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Tugay, Mendereslilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ramazan boyunca dayanışma sofraları sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde iftar programları düzenleyerek dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu buluşma, Ramazan’ın bereketini ve toplumsal birlik ruhunu güçlendiren anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.