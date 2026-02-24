İzmir’in Narlıdere ilçesinde yaşanan darp iddiası kamuoyunda tartışma yarattı. Bir sürücünün polis ekipleri tarafından darbedildiği öne sürülürken, olayla ilgili iki polis memuru hakkında idari işlem başlatıldı, bir memur ise açığa alındı.

“Makas attı” iddiasıyla durduruldu

İddiaya göre olay, Narlıdere’de meydana geldi. Ş.B. (27) yönetimindeki otomobil, trafikte makas attığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücünün, kolunun sert şekilde çekilmesine tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Müdahale anları kameraya yansıdı

Yaşanan arbede sırasında sürücünün darbedildiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anların araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla olay sosyal medyada da gündem oldu.

İki polis memuru hakkında idari işlem

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olaya karışan iki polis memuru hakkında idari süreç başlatıldı. Darp iddiasına konu olan polis memurunun olayın ardından açığa alındığı bildirildi.