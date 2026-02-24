İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerini polis gibi tanıtarak yabancı uyruklu öğrencileri alıkoyan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erasmus öğrencilerini hedef aldılar

Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Erasmus programı kapsamında Türkiye’de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak kaldıkları evde kimlikleri belirsiz kişiler tarafından alıkonuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti.

Sahte polis yeleği ve kelepçe kullandıkları belirlendi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit edildi. Kendilerini polis olarak tanıtarak öğrencileri etkisiz hale getirdikleri ve alıkoydukları belirlendi.

Suçüstü operasyonla yakalandılar

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri rehin alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Operasyon sırasında öğrencilerin güvenli şekilde kurtarıldığı öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.