Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nin geleneksel aylık buluşmasına iştirak etti. Dernek binasında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve manevi değeri yüksek bu toplantı, bu kez Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla bir hayır yemeği formatında gerçekleşti. Başkan Tugay’ın bu ziyareti, yerel yönetimin gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerine verdiği önemin ve vefanın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Toplantı, bölge halkının ve sivil inisiyatiflerin gözünde bu kutsal görevi yerine getiren kahramanlara olan saygıyı pekiştirdi.

Yoğun katılımlı hayır yemeği

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın ve Dernek İkinci Başkanı Adil Tatlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe ilgi yoğundu. Programın katılımcıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden Yörük Ali Efe'nin torunu emekli Vali Kayhan Kavas oldu. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve belediye bürokratları da etkinliğe katılım göstererek, gazilerle omuz omuza olmanın önemini vurguladılar. Yemeğe katılan sayısız gazi, gazi yakını ve şehit ailesi mensubu, birlik ve beraberliğin gücünü bir kez daha gösterdi. Yemek programı, manevi duyguların yoğunlaştığı bir ortamda, tüm şehitler ve yaşamını yitirmiş gaziler için okunan dualarla başlangıcını yaptı.

Başkan Tugay'dan birlik mesajı

Yemekte söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu özel buluşmanın önemine dikkat çeken içten bir konuşma yaptı. Konuşmasında, "Dernek tarafından her ayın ilk çarşamba günü titizlikle organize edilen bu hayır yemeğine, Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gönülden destek vermek istedik ve katkıda bulunduk," ifadelerini kullandı. Dr. Tugay, gazilere hitaben, "Sizleri görmek, sizlerle aynı ortamda, bir arada olmak bizler için büyük bir onur ve şeref kaynağıdır. Hepinize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Bu güzel ve anlamlı birliktelikleri ve buluşmaları önümüzdeki dönemde daha da artırarak sürdüreceğiz," diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Tugay’ın bu vaadi, dernek üyeleri ve katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.