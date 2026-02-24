AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları teşkilatı, Ramazan ayı kapsamında Basmane Meydanı’nda düzenlenen “İftara 5 Kala” programıyla iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Trafikte kalan ya da evlerine ulaşamayan İzmirlilere ikram edilen paketler, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttı.

Basmane Meydanı’nda iftariyelik dağıtımı

Programa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Mehmet Emin İçelli ve gençlik teşkilatı üyeleri katıldı. Yoğun trafik nedeniyle yolda kalan, iş çıkışı evine yetişemeyen veya iftara dakikalar kala meydandan geçen vatandaşlara iftariyelik paketler ulaştırıldı.

Vatandaşlarla sohbet edildi

Etkinlik sırasında vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Saygılı, gençlik teşkilatının sahadaki özverili çalışmalarına teşekkür etti. Programın, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

“Ramazan gönüllere dokunma ayıdır”

Saygılı yaptığı açıklamada Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı; rahmetin, bereketin ve kardeşliğin ayıdır. Bu mübarek günlerde önemli olan sadece oruç tutmak değil; gönüllere dokunmak, sofraları ve muhabbeti paylaşmaktır. ‘İftara 5 Kala’ programımızla trafikte, işte ya da yolda olan hemşehrilerimizin yanında olmak istedik. Gençlik kollarımızın bu hassasiyeti ve gayreti bizleri ayrıca gururlandırıyor.”

Ramazan boyunca dayanışma sürecek

AK Parti teşkilatlarının Ramazan ayı boyunca İzmir’in farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Saygılı, paylaşma ve dayanışmayı büyütmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Programın sonunda Saygılı, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulunarak tüm İzmirlilerin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.