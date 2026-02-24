Buca Belediyesi'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu ve Tüm Yerel Sen’de örgütlü olan Buca Belediyesi çalışanları, yedi aydır ödenmeyen toplu iş sözleşmesi (TİS) alacakları için başlattıkları eylemi bugün de sürdürmüşlerdi. Gelişmeler yaşanmaya devam ederken bir açıklama da Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz'den geldi. Eylem duyurusunu paylaşan Filiz, yarın tüm gün memurların iş bırakacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Buca Belediyesi’nde ödenmeyen 7 aylık TİS alacaklarımız nedeniyle başlattığımız eylemlerimiz devam etmektedir. Daha önce duyurduğumuz üzere, Salı günü mesai bitimine kadar belediye yönetimi tarafından sendikamıza herhangi bir görüşme talebi ya da ödeme planı iletilmemiştir.

Bu nedenle 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanarak tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz.

İş bırakma eyleminin programı şu şekildedir:

Yarın işe gelmiyoruz, kart basmıyoruz.

Saat 11.00’de Buca Belediyesi önünde buluşuyoruz.

Saat 11.30’da basın açıklaması yapıyoruz.

Basın açıklamasının ardından işyerlerine dönmüyor, belediye önünden toplu şekilde ayrılıyoruz.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak, tüm Buca Belediyesi emekçilerini yarınki iş bırakma eylemine güçlü ve kararlı biçimde katılmaya çağırıyoruz. İş bırakma eyleminin etkisi, katılımın gücüyle doğru orantılıdır. Ne kadar güçlü bir katılım sağlarsak, haklarımızı alma konusunda o kadar etkili oluruz.

Sendikal mücadelemizde sıkça dile getirdiğimiz bir sloganımız var:

YA ÇARESİZSİNİZ!

YA ÇARE, SİZSİNİZ!

Çare; Tüm Bel-Sen’in ve onun değerli üyelerinin ortaya koyacağı kararlı duruştur. Buca Belediyesi emekçilerinin bu süreçte sarsılmaz bir irade ortaya koyacağına dair Tüm Bel-Sen olarak hiçbir kuşkumuz yoktur.

Yarın saat 11.00’de Buca Belediyesi önünde buluşmak üzere;

Hepinize selam, sevgi ve saygılarımla."