Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, vatandaşların kaldırımları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Şikâyetlerin en yoğun olduğu Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İzmir Caddesi ve sevgi yolları başta olmak üzere birçok noktada uygulama yapıldı.

Denetimlerde, yaya geçişini engelleyen tezgâhlar, ürün sergileri, tabela ve reklam malzemeleri tek tek kontrol edildi. Kaldırım işgaline neden olan unsurlar ekipler tarafından toplatıldı.

İhtar süreci tamamlandı, kurallara uymayanlara müdahale edildi

Denetimler öncesinde esnafa 15 gün süreyle sözlü ve yazılı bilgilendirme yapıldı. Uyarılara rağmen işgaliye sınırını aşan ve 60 santimetre kuralına uymayan esnafa yönelik müdahale gerçekleştirildi. Toplanan materyaller arasında ilan panoları, reklam unsurları ve yaya geçişini daraltan çeşitli ekipmanlar yer aldı.

“Vatandaşın kaldırımı rahat kullanması önceliğimiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, Manisa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Hasturan, ÇÖZMER ve 153 hattına gelen bildirimlerin değerlendirildiğini belirterek, en fazla şikâyetin kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara ilişkin olduğunu vurguladı.

Denetimlerin gece ve gündüz aralıksız sürdürüleceğini aktaran Hasturan, Manisa halkının kaldırımlarda ve caddelerde güvenli şekilde yürüyebilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Vatandaşlardan uygulamaya destek

Denetimlerin ardından görüş bildiren vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte zorlandıklarını, özellikle pazar arabası ve bebek arabasıyla geçişte güçlük yaşadıklarını ifade etti. Uygulamanın yaygınlaştırılmasını isteyen vatandaşlar, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, kent genelindeki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.