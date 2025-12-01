İzmir’in Seferihisar ilçesindeki bir işletmede 18 Kasım’da tespit edilen şap hastalığı sonrası Urla’da Bademler ve Kuşçular mahalleleri için karantina kararı alındı. Hayvan hareketleri durduruldu, alım-satım yasaklandı ve bölgesel biyogüvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Şap tespiti sonrası komisyon acil toplandı

Seferihisar Hıdırlık Mahallesi’ndeki bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde şap hastalığının görülmesi üzerine Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu olağanüstü toplantıya geçti. Komisyon, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda hızlı şekilde karantina uygulanmasına karar verdi.

Buna göre Urla’nın Bademler ve Kuşçular mahalleleri “gözetim bölgesi” ilan edildi.

Hayvan hareketleri tamamen durduruldu

Karantina kapsamındaki mahallelerde;

Çift tırnaklı hayvanların alım-satımı,

İşletmeler arası hayvan nakli,

Üreticiden üreticiye hayvan devri

ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Gözetim bölgesine çoban, celep, kasap ve hayvan ticaretiyle uğraşan kişilerin giriş-çıkışları da sıkı kontrol altına alındı. Komisyon, bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı kurulmasına kesinlikle izin vermeyecek.

Aşılamalar başlıyor, ortak meralar kapatıldı

Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, bölgede bulunan hayvanların tamamında şap aşılaması yapılacağını açıkladı. Ayrıca Bademler ve Kuşçular’da bulunan ortak meraların kullanımı, karantina tamamen kaldırılıncaya kadar iptal edildi.

Acil kesimlik hayvanlar ise yalnızca resmî veteriner hekim gözetiminde mezbahaya sevk edilebilecek.

Sıkı dezenfeksiyon ve biyogüvenlik kuralları

Karantina bölgesinden çıkan tüm hayvan nakil araçlarının çıkışta yıkanması ve dezenfekte edilmesi zorunlu olacak. Üreticilere ise şu uyarılar yapıldı:

İşletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon artırılacak.

Biyogüvenlik kurallarına eksiksiz uyulacak.

Şap belirtisi görülen hayvanlar derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilecek.

Ölen hayvanlar kireçlenerek gömülecek.

Bu maddelere uymayan üreticiler hakkında, ilgili kanunlar kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Sütlerin çiğ satışı yasaklandı

Gözetim bölgesindeki işletmelerde üretilen sütlerin çiğ olarak tüketime çıkışı yasaklandı. Sütler yalnızca:

UHT

HTST (yüksek sıcaklıkta kısa süreli ısıl işlem)

uygulamalarından geçirilmesi sonrası pazara sunulabilecek.

Belediye ve güvenlik birimleri bilgilendirildi

Alınan kararların uygulanması için belediye, jandarma, emniyet ve ilgili tüm kamu kurumlarına resmi bilgilendirme yapıldı. Şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla sahada denetim ekipleri görevlendirildi.