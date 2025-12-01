AK Parti İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bugün, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın çalışma takvimi, İzmir'in gündem başlıkları ve sahaya yönelik planlamalar masaya yatırıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da toplantıya katılım gösteren isimler arasında yer aldı.

Başkan Saygılı'dan paylaşım!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Yönetim Kurulu toplantımızı, İzmir Milletvekilimiz Sn. Ceyda Bölünmez Çankırı’nın katılımlarıyla İl Başkanlığımızda gerçekleştirdik. Teşkilatımızın çalışma takvimini, şehrimizin gündemindeki başlıkları ve sahaya yönelik planlamalarımızı kapsamlı bir şekilde ele aldık. İzmir’imiz için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, birlik ve dayanışma içerisinde kararlılıkla yol almaya devam ediyoruz.

Teşkilatımıza her zaman güçlü destek veren, İzmir’imiz için canla başla çalışan Sn. Ceyda Bölünmez Çankırı’ya gönülden teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yürütme Kurulu Toplantısı da gerçekleştirildi!

Yürütme Kurulu Toplantısı'nın da gerçekleştirildiğini söyleyen Saygılı, "Yürütme Kurulu Toplantımızı İl Başkanlığımızda gerçekleştirdik. Saha çalışmalarımız, faaliyetlerimiz ve gündeme dair başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, özveriyle çalışan yürütme kurulu üyelerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.