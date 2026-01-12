Son Mühür/ Osman Günden - Seferihisar Belediyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey Hayvan Barınağı’nda yürütülen uygulamayla, tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki hayvanların kulübelerde barınması sağlandı. Bu yöntemle, can dostlarının sosyalleşme ve hayata adaptasyon sürecinin hızlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda veteriner hekimlerin tedavi ve gözlem süreçlerini daha sağlıklı koşullarda yürütmesi hedefleniyor.

Kulübeler sayesinde hem hayvanların yaşam konforunun artması hem de bakım ve tedavi sürecinin daha etkin şekilde sürdürülmesi planlanıyor.

Başkan Yetişkin’den kampanyaya destek

Kampanyaya destek veren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 10 adet kulübe bağışlayarak barınağı ziyaret etti. Kulübeleri yerinde inceleyen Yetişkin, sokak hayvanlarının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

“Sokakta yaşayan her can bizim sorumluluğumuz”

Başkan Yetişkin, yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının yaşam hakkına vurgu yaptı. Yetişkin, kulübelerin tedavi sürecindeki hayvanlar için kafese göre daha doğal bir ortam sunduğunu belirtti. Kulübelerde kalan hayvanların hem birbirleriyle hem de insanlarla daha hızlı sosyalleştiğini ifade eden Yetişkin, bu durumun rehabilitasyon sürecini hızlandırdığını ve veteriner hekimlerin tedaviyi daha sağlıklı şekilde takip etmesine olanak sağladığını dile getirdi. Yetişkin ayrıca, kulübe sistemiyle hayvanlar ve hekimler arasında güvene dayalı daha sıcak bir bağ kurulmasının mümkün hale geldiğini kaydetti.

Vatandaşlara dayanışma çağrısı

“Sokak hayvanları bize emanet” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Seferihisar Belediyesi, Kulübe Destek Kampanyası ile vatandaşları da bu sürecin parçası olmaya davet etti. Kampanya kapsamında, barınaktaki hayvanların yaşam koşullarının daha da iyileştirilmesi amaçlanıyor.